Лос-Анджелес, США, , 11:47 — REGNUM Американская певица Бритни Спирс восстановила свой аккаунт в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Она опубликовала пост в соцсети 23 июня, в котором рассказала о своей жизни после замужества.

Бритни Спирс (сс) Rhys Adams

Артистка поделилась с подписчиками, что после свадьбы с Сэмом Асгари она не ездила в медовый месяц. Всё это время она обживалась в новом особняке. «Вышла замуж и переехала в новый дом примерно в одно время. Не самый умный поступок», — считает Спирс. «Так странно — просыпаюсь и всё новое: новый бассейн, новая кухня, новая кровать. Кажется, я в шоке!» — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2022 года Бритни Спирс приобрела особняк в Лос-Анджелесе (США) за $11,8 млн. Дом располагается рядом с виллой её бывшего мужа Кевина Федерлайна, в которой живут их общие дети.

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