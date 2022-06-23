Ханты-Мансийск, 23 июня, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В Югре два жителя Ханты-Мансийска оштрафованы за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом сообщает окружное УМВД.

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Один из граждан оставил комментарий в соцсети. А другой устроил пикет и держал в руках плакат с дискредитирующей надписью.

Каждого из граждан оштрафовали на 30 тыс. рублей. Как сообщало ИА REGNUM, с марта к административной ответственности за подобное правонарушение в Югре привлекли нескольких человек.