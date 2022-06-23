23 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Какое историческое примирение может быть у человека русской культуры с нацистами и расистами? Его быть не может и не должно. В полном тексте песни «Вставай, страна огромная» есть такой куплет: «Как два различных полюса, во всём враждебны мы: за свет и мир мы боремся, они – за царство тьмы». Именно в силу этого различия Запад нас и определяет в качестве «значительной и прямой угрозы безопасности НАТО».

Михаил Демурин, , 12:36 — REGNUM В нашем МИДе заявили, что действия властей Германии грозят «подорвать процесс исторического примирения» граждан России и немцев после Великой Отечественной войны. Заявление столь же напыщенное, сколь отвлечённое. Сказали бы уже ясно: мы обозлимся.

Николай Бабасюк. Парад Победы в Москве. 1945

Для меня «исторического примирения» с западными немцами никогда не существовало. Послевоенные поколения в СССР росли с внушённой им мыслью, что германский нацизм был отклонением от европейской нормы. В моём случае это не работало. Всё, что было связано с Германией начиная с времён Вильгельма I, в том числе и в силу участия немцев в разгроме Парижской коммуны (вот он — первый заход на роль диктатора Европы!), было мне противно. Отклик вызывало только то в Германии, что противоречило германской имперской идее, вступало с ней в конфликт: Ремарк, немецкие антифашисты…

Сутью германской имперской идеи является нацизм. Он ярко проявился в отношении России и славянских народов ещё в Первую мировую войну. Сюда же я отношу и британский нацизм-расизм. Французы несколько мягче, но, если мы вспомним Вьетнам, Алжир, их африканскую колониальную эпопею, то поймём, что и они от расистско-нацистской нормы ушли недалеко.

Это варварская норма, и немцам было свойственно пытаться уходить от неё. Немцы, получившие антинацистскую прививку на службе и в жизни в России, стали другими. Другими были и немецкие интернационалисты-антифашисты, построившие после войны социалистическую Германию. Кстати говоря, и это примечательно, неприязнь к выходцам из ГДР, проявленная западными немцами после поглощения в 1990 году Восточной Германии Германией Западной, носила явно не только классово-политический, но и цивилизационный характер.

Какое историческое примирение может быть у человека русской культуры с нацистами и расистами? Его быть не может и не должно. В полном тексте песни «Вставай, страна огромная» есть такой куплет: «Как два различных полюса, во всём враждебны мы: за свет и мир мы боремся, они — за царство тьмы». Именно в силу этого различия Запад нас и определяет в качестве «значительной и прямой угрозы безопасности НАТО».

«Смерть фашизму». Плакат СССР

В целом же по этой теме скажу, что очень печально, что идеи нашего соотечественника Николая Яковлевича Данилевского не были глубоко внедрены в сознание граждан нашей страны. Его теория культурно-исторических типов, очень во многом подтвердившаяся, говорит о том, что рассчитывать на прочный мир с представителями других типов русско-славянскому типу не приходится. Романо-германская цивилизация, в том числе и в силу религиозного фактора, всегда останется враждебна нам.

Сегодня эту враждебность усиливает глобалистский дьявольский соблазн: вкусив сладость слабости России в 1990-е, англосаксы и немцы вновь силой пытаются стать властелинами всего мира. И опять на пути у них Россия, хотя уже не одна: благодаря СССР есть народный Китай, самостоятельная Индия, независимые страны Азии, Африки и Латинской Америки. Западная агрессивность заставляет их всё больше сплачиваться в защите своего нормального будущего.

Если же говорить о партнёрстве непосредственно с Германией, а его, как мы тут услышали, «не может себе представить в будущем» нынешний канцлер ФРГ, то это дело немцев: невыгодно им то, что они получали и получают от России и из России, пусть ищут, где по деньгам дороже и накладнее политически. Дешевле не найдут.