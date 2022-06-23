Красноярск, , 11:47 — REGNUM Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков прилетел в Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Глава МЧС России Александр Куренков МЧС

В регионе Куренков планирует посетить и осмотреть Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр МЧС России. Также планируется проведение координационного совещания о готовности сил и средств системы РСЧС Красноярского края к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, Куренков посетит Железногорск, где 23 июня пройдёт выпускной Сибирской пожарно-спасательной академии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС РФ Александр Куренков посетил подведомственную специализированную пожарно-спасательную часть в Якутии.

Читайте также: Глава МЧС России вручил медали пожарным Якутии