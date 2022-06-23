Джакарта, , 11:47 — REGNUM Правительство Индонезии обсудит вопросы, связанные с мировым продовольствием, на саммите G7, который состоится в Германии, 26–27 июня 2022 года, сообщает Antara.

Джоко Видодо Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia

Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Германию для участия в саммите G7.

«На саммите G7 один из вопросов, который будет обсуждаться, касается продовольствия. Как вы знаете, проблема продовольствия, энергии и финансов в последнее время продолжает оставаться предметом разговоров во всем мире», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Помимо Индонезии, Индия, Сенегал, Аргентина и ЮАР получили приглашения принять участие в саммите G7.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Индонезии Джоко Видодо будут сопровождать 39 элитных военнослужащих во время визитов в Россию и на Украину.

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