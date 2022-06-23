Новосибирск, 23 июня, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области на площадке строительства нового инфекционного госпиталя возле посёлка Садовый Новосибирского района завершается подготовительный этап. Об этом сообщили в региональном правительстве.

nso.ru Строительство новой инфекционной больницы в Новосибирской области

В областной администрации уточнили, что работы ведутся в соответствии с графиком.

По словам председателя совета директоров инвестиционно-строительного холдинга «К1» Дмитрия Колосова, с 1 июля строители приступят к основному этапу.

На площадке сейчас работают 70 человек и 15 единиц техники. В активной фазе строительства будут привлечены до 550 человек и 60 единиц строительной техники.

Завершить объект планируют в третьем квартале 2023 года.

Главный врач Городской инфекционной клинической больницы №1 Лариса Позднякова подчеркнула, что объект имеет важнейшее, стратегическое значение для инфекционной службы региона.

«То, что здесь реализуется, — это самый современный в России проект инфекционной больницы, сделанный по самым лучшим мировым стандартам», — отметил первый заместитель председателя Государственной думы РФ Александр Жуков, который вместе с первым заместителем губернатора Юрием Петуховым сегодня, 23 июня, проверил ход работ.

Жуков рассказал, что несмотря на санкции и непростую экономическую ситуацию, найдены решения, позволяющие завершить строительство в срок, необходимое финансирование обеспечено, основные закупки оборудования произведены, найдены новые поставщики для замены оборудования, попавшего под санкции.