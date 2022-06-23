Донецк, 23 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Силы Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили несколько артиллерийских единиц и два десятка боевиков ВСУ, сообщили 23 июня в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: взвод РСЗО БМ-21 «Град», одна гаубица М-777, один грузовой автомобиль и более 20 человек личного состава. Подавлены три огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Курдюмовка», — говорится в телеграм-канале Народной милиции ДНР.

Там также отметили, что боевики ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР более 300 снарядов, погибли два мирных жителя, в том числе младенец, еще шесть человек получили ранения.