Уфа, , 11:48 — REGNUM Инвестиционный проект по производству сублимированного кумыса был включен в перечень приоритетных в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По дороге к Борку ходит табун лошадей Владимир Станулевич © ИА REGNUM

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Сообщается, что соответствующий приказ был подписан первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии — министром экономического развития и инвестиционной политики региона Рустамом Муратовым.

Отмечается, что Башкирия является крупнейшим в России центром продуктивного коневодства и кумысолечения. Регион занимает второе место по поголовью лошадей среди регионов России.

«Данный инвестор планирует организацию собственных коневодческих ферм и строительство производственного цеха в Баймаке. Плановый объем инвестиций составит порядка 223 млн рублей. Реализация проекта будет способствовать экономическому росту и развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, обеспечит повышение объема ежегодных налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Отмечается, что инвестор планирует создать производство полного цикла мощностью 26−30 тонн сухого продукта ежегодно. При этом планируется выпускать сублимированное кобылье молоко (8,2 тонн в год), кумыс (600 тысяч бутылок в год), мясо на переработку (246,5 тонн в год). Срок реализации проекта — 2022 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии инвесторам в АПК будут возмещать затраты на разработку проектов.