Симферополь, , 11:44 — REGNUM Новая канатная дорога будет построена в Ялте, стоимость реализации проекта оценивается в более чем 6 млрд рублей. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Корпорации развития Крыма Даниил Пидаев.

Канатная дорога на Ай-Петри Марина Каширская © ИА REGNUM

Соглашение о реализации инвестиционного проекта в Ялте, предусматривающее создание горно-рекреационного кластера, заключено в мае этого года, сообщает со ссылкой на Пидаева «Крым 24». Инвестор намерен вложить в реализацию проекта 6,64 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Евпатории 21 июня был дан старт строительству федерального детского реабилитационного центра — здесь планируется создать круглогодичный курорт для детей.