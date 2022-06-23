Село Залесово, Алтайский край, , 11:44 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 23 июня известила об утверждении обвинительного заключения за незаконную рубку лесных насаждений в отношении жителя Кемеровской области.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным следствия, в период с марта по апрель 2022 года, находясь на территории Залесовского район, проводя бульдозером подготовительные работы по геологическому изучению недр, разведки и добычи полезных ископаемых, мужчина совершил незаконную рубку и повреждение до степени прекращения роста 77 сырорастущих деревьев разных пород.

Ущерб составил свыше 344 тысяч рублей и полностью возмещен в ходе предварительного следствия.

В случае вынесения в отношении указанного лица судом обвинительного приговора ему может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от одного до трех миллионов рублей, либо лишения свободы сроком до 7 лет. Уголовное дело будет рассмотрено Залесовским районным судом.

Как сообщало ИА REGNUM, 29-летний житель районного центра Тальменка сознаося в незаконной рубке трёх сосен в 500 метрах от села Зайцево Тальменского района. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

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