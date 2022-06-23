Брюссель, 23 июня, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Свободные и независимые государства больше никто не сможет шантажировать или принуждать, эти времена прошли. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 23 июня перед саммитом ЕС — Западные Балканы в Брюсселе.

Predsednik.rs Александр Вучич

Журналисты спросили сербского лидера, опасается ли он давления со стороны Евросоюза из-за отказа Белграда поддержать антироссийские санкции. Вучич заявил, что вместе с балканскими друзьями намерен бороться за европейское будущее с уважением к себе и вере в совместные силы.

«Прошли времена, когда свободные и независимые государства кто-то мог шантажировать или принуждать», — подчеркнул Вучич.

Заявления о том, что в «очень маленьких» странах испугались «кого-то очень большого» — это рассказы для маленьких детей, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в Брюсселе проходит саммит лидеров стран ЕС и Западных Балкан, включая Косово. Его основные темы — евроинтеграция и вызовы, связанные с российской спецоперацией на Украине.

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