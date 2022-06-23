Кишинёв, , 11:41 — REGNUM Президента Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский по телефону обсудили возможное представление странам статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом Санду сообщила в соцсети Twitter.

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«Мы обсудили рекомендации Европейской комиссии о предоставлении статуса кандидата Молдове и Украине. Мы привержены укреплению нашего сотрудничества в отношении нашей интеграции в ЕС», — написала глава республики.

Зеленский также в Twitter сообщил о переговорах с Санду по поводу перспектив от кандидатства. Он также заявил, что была достигнута договорённость о взаимопомощи.

Напомним Украина, Молдавия и Грузия почти одновременно подали заявки на вступление в ЕС. Решение по ним должно быть принято 23 или 24 июня на саммите глав стран Евросоюза. В Еврокомиссии предварительно рекомендовали предоставить кадидатство Молдавии и Украине, а Грузии сначала дать полгода на выполнение ряда условий.

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