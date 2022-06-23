София, , 11:41 — REGNUM Заявления премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о том, что к отставке болгарского правительства якобы причастны три политика и посол России в этой стране Элеонора Митрофанова, с юмором прокомментировала 23 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В списке не хватает Бэтмена и Женщины-кошки. Думаю, человек устал, начал заговариваться», — приводит её слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что вотум недоверия болгарскому правительству был вынесен якобы с подачи бизнесмена и экс-депутата Деляна Пеевски, бывшего премьер-министра Бойко Борисова, основателя партии «Есть такой народ» Слави Трифонова и посла России в этой стране Элеоноры Митрофановой.