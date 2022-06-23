Москва, , 11:39 — REGNUM В Великобритании развивается кризис стоимости жизни. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

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«Инфляция продолжает бить все рекорды в Великобритании и в мае достигла 9,1% годовых — самого высокого значения за последние 40 лет, — сказал Ильинский. — Рост цен на энергоносители и продукты питания ведут к дальнейшему развитию кризиса стоимости жизни в Соединенном Королевстве. По оценкам британских экспертов, годовая инфляция в Великобритании может достичь уровня в 11%, который последний раз наблюдался в 1982 году. Все говорит о том, что Великобритания на долгие годы застрянет в условиях жестокой инфляции из-за экономических последствий Brexit, монетарной политики количественного смягчения, проводимой Банком Англии, деградации национального рынка труда, резкого роста мировых цен на энергоносители, продукцию сельского хозяйства, металлы, а также рекордного падения курса британской национальной валюты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, что инфляция в Великобритании не прекратит расти, так как еще не все «черные лебеди» дали о себе знать.

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