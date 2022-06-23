Москва, , 11:39 — REGNUM Певец Юрий Шатунов отдыхал с друзьями перед своей смертью, сообщает телеграм-канал Mash.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

По данным канала, компания собиралась поехать на рыбалку. Шатунов выпил пива и закусил раками, после ему стало плохо, и он пожаловался друзьям. Они повезли его на машине в ближайшую больницу — Домодедовскую.

Канал утверждает, что певца успели довезти до медучреждения, где он и скончался.

Ранее стало известно, что певец Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни от обширного инфаркта.