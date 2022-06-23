п. Дубровка, , 11:46 — REGNUM Сорок пожарных при помощи 20 единиц техники тушат огонь в многоквартирном жилом доме в поселке Невская Дубровка Всеволожского района Ленинградской области, возникший утром 23 июня. Информация о пострадавших уточняется.

Пожар

Как сообщили в ГУ МЧС России по Ленобласти, о ЧП стало известно в 09:50 мск. На момент прибытия пожарных горение происходило в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже.

На место происшествия прибыли дежурные смены 96 пожарно-спасательной части Ленобласти, 101 и 102 пожарных частей противопожарной службы Ленобласти.

«В 10:25 пожар был локализован на общей площади 30 кв. м», — отметили в ГУ МЧС.

Ранее сообщалось со ссылкой на очевидцев, что пожару предшествовал звук взрыва.

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