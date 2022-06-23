Тюмень, 23 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Тюмени 50-летнего местного жителя осудили за незаконный оборот табачных изделий. Приговор вынес Ленинский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сигареты

У неустановленного лица этот гражданин приобрёл немаркированную табачную продукцию. Всего у него изъяли более 3 тыс. пачек общей стоимостью больше 460 тыс. рублей.

Суд оштрафовал мужчину на 250 тыс. рублей. А изъятые табачные изделия подлежат уничтожению.