Кострома, 23 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Прокурор Костромы потребовал ограничить доступ к самому известному объекту незавершённого строительства в городе — хлебозаводу на улице Волжской. Иск против собственника здания подан в Свердловский районный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенная макаронная фабрика в Костроме

Прокуратура указала, что фабрика находится в запущенном состоянии более 20 лет. Конструкции имеют трещины и разрушения, что опасно для людей, проникающих в здание.

«В фабрику обеспечен свободный доступ, о чём свидетельствуют многочисленные следы от очагов возгорания, тары от алкогольных напитков, граффити на поверхностях строительных конструкций», — рассказал на суде прокурор.

Иск принят к производству, первое заседание по этому делу назначено на 8 июля. Отметим, что о желании снести недострой в разное время говорили все руководители города. В последний раз подобное заявление прозвучало от главы Юрия Журина в 2017 году, однако дальше разговоров дело не пошло.

Всего по данным департамента региональной безопасности Костромской области в реестре объектов незавершенного строительства региона значится 2254 здания. Из них 1088 — демонтированы, 18 — отремонтированы, к 229 строениям доступ ограничен. Таким образом, 919 недостроев продолжают представлять опасность для людей.