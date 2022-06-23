Томск, , 11:37 — REGNUM В Томской области за минувшие сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 294. Скончались к настоящему времени 855 ковид-больных.

Выздоровели после COVID-19 за сутки 37 пациентов. Таким образом, всего по состоянию на 23 июня, коронавирус в регионе победили 130 636 человек.