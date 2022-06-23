Донецк, , 11:35 — REGNUM Город Горловка и населённый пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись артиллерийским обстрелам со стороны украинских нацистов. Об этом 23 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 11:10 ВСУ обстреляли Пантелеймоновку, выпустив по ней восемь снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры работы состава поезда «Волга» на Украине.