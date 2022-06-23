Москва, 23 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Одна из главных причин роста тарифов на сотовую связь в России — это затраты компаний на оборудование. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала прогнозы министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева о том, что тарифы на сотовую связь в РФ не вырастут выше уровня инфляции.

Life-Of-Pix Сотовая вышка

«К сожалению, тарифы на связь будут расти и расти, — сказала Лебединская. — Мобильные операторы еще в конце 2021 года обещали поднять цены и пересмотреть некоторые тарифные планы, в первую очередь это касалось безлимитных тарифов. Это связано с тем, что значительная часть в структуре затрат приходится на оборудование. Его необходимо не только поддерживать, но и обновлять. По данным The Wall Street Journal, поставки базовых станций для операторов связи сократились на 98%. Санкции ударили по его сохранившимся поставкам, а развивать сети нового поколения без оборудования Huawei и Nokia будет тяжелее, но это необходимо делать».

К тому же, как отметила Лебединская, у отрасли нет существенной валютной выручки.

«При этом социальные задачи участники рынка должны выполнять. Например, по покрытию LTE-сетями федеральных трасс и малонаселенных пунктов», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российским операторам мобильной связи порекомендовали «сбалансировать объёмы потребляемого трафика».