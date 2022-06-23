Воронеж, , 11:35 — REGNUM В сумму 5 млрд 894 млн 510 тысяч 776 рублей оценён ущерб, причинённый Воронежскому водохранилищу ООО «Левобережные очистные сооружения» в результате сброса сточных вод. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Центрально-Чернозёмного межрегионального управления Росприроднадзора.

Левобережные очистные сооружения Администрация Воронежа

Требование оплатить ущерб ООО «ЛОС» предъявило региональное управление Росприроднадзора. Добровольный срок уплаты составляет 30 дней, в случае, если сумма ущерба не будет выплачена, взыскание планируется осуществить в судебном порядке.

Как уточнили в пресс-службе, сумма ущерба рассчитана по результатам нарушений, выявленных в ходе проверок работы ЛОС в 2021 году.

«Предприятие ООО «ЛОС» ежедневно осуществляет сброс сточных вод в объеме свыше 60 тыс. кубометров без соответствующей разрешительной документации и нормативов допустимых сбросов, допускает нарушение технологии эксплуатации комплекса очистных сооружений», — уточнили в управлении Росприроднадзора.

Специалисты установили многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых предприятием сточных водах: по аммоний-иону — в 46 раз, по БПК полн. — в 24,4 раза, по нитрит-иону — в 12 раз, по марганцу – в 11 раз, по меди – в 8,2 раза, по цинку – в 6,7 раза, по нефтепродуктам – в 3,6 раза, по фосфору фосфатов – в 2,8 раза, по АПАВ – в 2,1 раза, по сульфат-иону в 1,8 раза, по железу общему – в 1,6 раза.

«По факту неоднократных нарушений, выраженных в причинении вреда окружающей среде, наше ведомство вновь предъявило требование о добровольной уплате суммы оцененного ущерба», — прокомментировал руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года к «ЛОС» со стороны жителей Воронежа, властей, надзорных органов были претензии из-за запаха фекалий. В августе 2021 года правоохранительные органы сообщили о задержании гендиректора ООО «ЛОС» по подозрению в мошенничестве на сумму в два миллиона рублей. В декабре региональное управление Росприроднадзора сообщило о десятках выявленных нарушениях на ЛОС. В марте 2022 года мэрия Воронежа объявила о передаче Левобережных очистных сооружений в муниципальную собственность.