Ижевск, 23 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. По подозрению в незаконном хранении наркотических средств в Ижевске задержали неработающего ранее судимого 38-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

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При обследовании его квартиры полицейские обнаружили 140 свёртков с наркотическим веществом растительного происхождения. Мужчина пояснил, что растение он обнаружил и собрал в лесополосе на территории города, а затем высушил его в своей квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»).

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, российские правоохранители совместно с коллегами из Казахстана, Узбекистана и Киргизии и при взаимодействии с «Почтой России» ликвидировали восемь подпольных нарколабораторий, производивших до 200 кг наркотических веществ в месяц.

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