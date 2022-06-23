Тбилиси, , 17:07 — REGNUM Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили заявил о высоких местах, занимаемых страной в разнообразных международных рейтингах, сообщает 22 июня gov. ge.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Впервые в этом году Грузия заняла первое место по индексу прозрачности бюджета, а Украина и Молдавия находятся на 21-м и 22-м местах, сказал Гарибашвили во время выступления с ежегодным отчётом правительства парламенту.

Гарибашвили отметил, что согласно рейтингу мировой экономической свободы, Грузия находится на 5-м месте в мире, Молдавия — на 66-м месте, Украина — на 129-м месте. Согласно индексу экономической свободы, Грузия находится на 26-м месте в мире, Молдавия — на 78-м месте, а Украина — на 130-м месте.

«Что касается коррупционных рисков в бизнесе и сравнения Грузии и Украиной по этому индексу: то Грузия занимает 29-е место, Украина — 104-е, а Молдавия — 115-е. Согласно глобальному индексу коррупции, по данным Transparency International, Грузия находится на 41-м, Молдавия — на 114-м, Украина — на 123-м месте. Согласно Индексу восприятия коррупции, Грузия занимает первое место в регионе, занимая 45-е место в мире. Молдавия находится на 105-м месте, а Украина — на 122-м месте», — сказал премьер-министр.

Гарибашвили также рассказал о рейтинге безопасности, согласно которому Грузия занимает 14-е место в мире.

«Что касается рейтинга безопасности, то Грузия находится на 14-м месте в мире, Украина — на 81-м месте, а Молдавия — на 84-м месте, друзья, дорогие коллеги и дорогие европейцы. Это конкретный результат нашей десятилетней работы, выраженный в соответствии с конкретными рейтингами, составленными Всемирным банком и Transparency International. Вы всё услышали», — сказал Гарибашвили.