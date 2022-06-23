Уфа, 23 июня 2022, 11:34 — REGNUM Копия Корана Усмана может быть доставлена из Узбекистана в Уфу. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.
Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Узбекистан официальная делегация правительства Башкирии провела переговоры с Духовным управлением мусульман Узбекистана о передаче копии Корана Усмана в столицу Башкирии.
«По предварительной договоренности, священное писание будет сделано ручным способом известнейшим в мире каллиграфом Хабибуллой Салихом», — сообщает пресс-служба.
Отмечается, что Коран будет храниться в г. Уфе в Евразийской библиотеке.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что библиотеки Узбекистана получили книги из Башкирии.
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