Уфа, 23 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Копия Корана Усмана может быть доставлена из Узбекистана в Уфу. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Сообщается, что в ходе рабочей поездки в Узбекистан официальная делегация правительства Башкирии провела переговоры с Духовным управлением мусульман Узбекистана о передаче копии Корана Усмана в столицу Башкирии.

«По предварительной договоренности, священное писание будет сделано ручным способом известнейшим в мире каллиграфом Хабибуллой Салихом», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что Коран будет храниться в г. Уфе в Евразийской библиотеке.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что библиотеки Узбекистана получили книги из Башкирии.