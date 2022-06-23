Стокгольм, 23 июня, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Все чаще в публичной шведской политике звучат личные выпады и оскорбления из уст политиков, которые вместо того, чтобы сосредоточиться на политических позициях, предпочитают вешать друг на друга ярлыки. Это и стало темой разговора журналистов телеканала SVT и тальмана Андреаса Норлена, которому иногда, но все же приходилось вмешиваться в парламентские дебаты, когда их участники начинали оскорблять друг друга.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Моя задача поддерживать порядок… С одной стороны, у нас широкая свобода слова, а с другой стороны, сами участники дебатов должны осознавать ответственность. Но они не должны переходить на личности, тогда я должна вмешаться», — рассказал тальман.

«Какое самое ругательное слово, которое ты когда-либо слышал в риксдаге?» — попытались спровоцировать журналисты.

«Мне как робкому и хорошо воспитанному тальману было бы странно повторять это», — ушел от ответа Норлен.