Заиграевский район, Бурятия, , 11:31 — REGNUM Вечером 22 июня в Заиграевском районе Бурятии произошёл крупный пожар в здании бывшего фанерного завода, который используется в качестве гаражного бокса. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

Здание расположено в пяти км от посёлка Заиграево. К моменту приезда огнеборцев, его внутренние помещения и крыша были охвачены пламенем. Пожарным удалось предотвратить переход огня на лесной массив и соседние строения.

Тушение осложнялось тем, внутри располагались ёмкости с топливом, ГСМ и газовые баллоны. Тем не менее, спустя три часа открытое горение было ликвидировано. В борьбе с огнём было задействовано 25 человек и шесть единиц техники.

«Пожарным удалось спасти топливозаправщик на базе МАЗ, который стоял возле горящего здания, они отогнали его на безопасное расстояние. В результате пожара здание полностью выгорело изнутри, огнём уничтожена крыша боксов и 4 ед. техники, пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.