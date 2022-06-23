Москва, , 11:30 — REGNUM В Московской области завершилось строительство первого в России цеха по ремонту двигателей самолетов. Будет создано порядка 300 рабочих мест, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора региона.

Двигатель Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Цен по техническому обслуживанию и ремонту силовых установок воздушных судов строился с 2020 года. На сегодняшний день все строительные работы завершены. Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии.

Работа цеха обеспечит поддержание летной годности более чем 700 двигателей и 450 вспомогательных силовых установок самолетов. Такими двигателями оснащены самые популярные в мире самолёты — Airbus 320 и Boeing 737.

Как сообщало ИА REGNUM, в «ИрАэро» заявили о готовности организовать на своей базе площадку для ремонта двигателей для Ан-24 и Ан-26.

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