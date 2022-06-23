Стокгольм, 23 июня, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Бывший лидер «Умеренных» Ульф Адельсон критикует поведение молодых партийных лидеров и считает, что в Швеции такие ответственные посты должны занимать «более зрелые» представители власти, которые «не будут проявлять энтузиазм». Об этом он заявил 22 июня в эфире телеканала SVT.

Self-taken Шведский риксдаг

Нынешний созыв риксдага был отмечен значительным числом кризисов: бюджетные склоки, отставка премьер-министра, вотумы недоверия и дискуссии на повышенных тонах. В свою очередь Адельсон не считает, что виной всему равное распределение мандатов между правительством и оппозицией.

«У нас сегодня очень много лидеров партий, которые невероятно молоды и практически не имеют другого профессионального опыта. Я думаю, что было бы очень мудро, если бы наши партийные лидеры были немного старше, немного более зрелыми и имели немного больше опыта. Тогда и дискуссии у нас будут проходить в другой тональности», — объяснил свою позицию бывший лидер «Умеренных».

»Какая заскорузлая традиция удерживать власть, которую нам представил Ульф Адельсон. Могу заявить, что я была лидером партии более чем в два раза дольше, чем Ульф Адельсон, и я за мое время пребывания на посту лидера партии у «Умеренных» сменился уже третий лидер», — отреагировала лидер «Центристов» Анни Лёф.