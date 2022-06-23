Брянск, 23 июня, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В Брянской области за прошедшие сутки выписаны с выздоровлением семь ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

Mos.ru Анализы на коронавирус

Всего в Брянской области выполнено 1 940 947 исследований на коронавирус, подтверждено 162 229 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 158 019 человек. Скончались от осложнений при инфекции 4 036 пациентов.

За сутки госпитализировано семь жителей.