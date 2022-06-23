Мурманск, 23 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Воспитанники Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища в июне прошли летнюю морскую практику на Северном флоте (СФ) ВМФ России. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM Нахимовцы

Во время практики для нахимовцев были проведены экскурсии на подводную лодку-музей «К-21», в музей ВВС в посёлке Сафоново, а также в корабельный истребительный авиаполк Северного флота, где будущие военные моряки вблизи увидели боевые самолёты, опробовали тренажёр палубных лётчиков-истребителей и «отработали задачи во время виртуального полёта над Кольским полуостровом».

Воспитанники второго курса совершили выход в море на катере вспомогательного флота СФ. Также для них организовали полевой выход, в ходе которого они отработали навыки ориентирования на местности, оказания первой помощи и выживания в условиях Крайнего Севера.

пресс-служба СФ «Юные моряки изучили теоретические и практические основы шлюпочной подготовки на базе детского морского центра «Океан» на озере Кильдинском, а на борту тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков», фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и большого противолодочного корабля «Североморск» они ознакомились с корабельными правилами, с бортовым вооружением и приняли участие в различных учениях».

В рамках насыщенной программы практики, нахимовцы также посетили полк беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), приняли участие в молодёжной военно-спортивной игре «Победа» в парке «Патриот» СФ, встретились с участниками кругосветного путешествия на барке «Седов». Часть воспитанников вышла в Кольский залив на гидрографическом судне «Ромуальд Муклевич» в рамках Комплексной экспедиции СФ и РГО «Помни войну».

Юных моряков в ходе летней практики навестили ученицы Санкт-Петербургского филиала пансиона воспитанниц Минобороны РФ, прибывшие в регион на несколько дней для ознакомления с Северным флотом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининградской области в начале июня состоялся ежегодный шлюпочный поход «Нахимовская миля», в котором приняли участие воспитанники, курсанты и офицеры калининградских филиалов Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) и Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».