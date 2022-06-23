Париж, , 11:28 — REGNUM Деловая активность во Франции резко замедлилась в июне, производители сообщают о первом снижении объемов производства с октября 2021 года, а компании жалуются на высокую инфляцию, слабые экспортные заказы и политическую неопределенность, передает 23 июня Financial Times.

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Сводный индекс менеджеров по закупкам S& P Global — исследование деловой активности — для Франции составил 52,8, снизившись по сравнению с майским показателем 57.

Индекс упал намного ниже ожиданий экономистов, которые надеялись, что он остановится на отметке 56, и достиг самого низкого уровня с января 2021 года, когда еще действовали многие ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Уверенность французских предпринимателей также упала до самого низкого уровня за 19 месяцев.

«Замедление экономической динамики во Франции усугубляется новым приступом политической неопределенности в связи с подвешенным результатом голосования на парламентских выборах», — говорит экономист S& P Global Джо Хейс.

Замедление оказалось наиболее сильным в производственном секторе Франции, где объем производства и новых заказов снизился впервые с октября 2021 года. Активность в секторе услуг также росла более медленными темпами, несмотря на импульс к восстановлению после снятия ковидных ограничений.

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