Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Санкт-Петербург вторые сутки удерживает второе место в РФ по новым случаям заражения коронавирусом. Об этом 23 июня свидетельствуют данные федерального штаба. Москва по итогам дня 22 июня обогнала Северную столицу на 26 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 220 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на пять случаев меньше, чем сутками ранее.

При этом скончались от вируса, как основной причины смерти, семь человек. Этот показатель сократился за сутки на два человека.

Количество выздоровевших за сутки пополнили 223 человека, что на 72 пациента меньше, чем за предыдущие сутки.

За всё время пандемии на территории Санкт-Петербурга в городе зафиксировали 1 534 844 случая заражения коронавирусом. От ковида скончались 34 062 пациента, а выздоровел 1 498 481 человек.

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