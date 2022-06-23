Москва, 23 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало в телеграм-канале кадры работы состава поезда «Волга» на Украине.

Поезд

Отмечается, что поезд был создан специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки, восстановления путей. Он бронирован листами толщиной 10 мм, на особо важных участках — 20 мм.

На платформах поезда размещены крупнокалиберный пулемет и зенитная установка, техника и огневые средства, а также укрытия для ведения огня и отражения нападения противника.

Машинист поезда рассказал, что маршруты проходят как по проверенным местам, где можно набрать скорость побольше, так и по совершенно новым, где надо все изучить. С воздуха поезд прикрывают два вертолета.

«Ездить, конечно, труднее, диспетчеров нет, обеспечивать нам перевод стрелок некому, поэтому приходится останавливаться, переводить вручную, где-то что-то переделывать, но в целом справляемся, продвигаемся успешно», — отметил машинист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видео боевых вылетов экипажей истребителей Су-35 по уничтожению объектов ВСУ в ходе спецоперации.

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