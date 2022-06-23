Вашингтон, 23 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден опубликовал обращение, в котором применяет понятие «путинское повышение цен». Документ доступен на сайте Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По мнению американского президента, текущие экономические проблемы США вызваны российской спецоперацией и действиями президента России Владимира Путина. Он пояснил, что Вашингтон понимал последствия эмбарго, но не мог действовать иначе.

«Если бы мы стояли в стороне, Путин бы не остановился. Путин бы продолжил, и мы столкнулись бы с еще более высокой ценой», — считает американский президент.

В настоящее время инфляция в США обновляет исторические максимумы.