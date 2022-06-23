Лондон, , 11:25 — REGNUM Принимавший участие в военных действиях на Украине на стороне киевского режима и взятый в плен в Донецкой Народной Республике (ДНР) наёмник из Великобритании Эйден Аслин сообщил своей семье, что его, скорее всего, расстреляют и рассказал, что британские власти не пытались договориться с Россией о его освобождении. Об этом 23 июня сообщает The Telegraph.

Эйден Эйслин. Подданный Британии. Наемник в составе вооруженных сил Украины

«Эйден был очень расстроен, когда сегодня утром позвонил своей матери. Суть в том, что Айден сказал, что ДНР сообщила ему, что никто из Великобритании не вступал в контакт, и что он будет казнен», — рассказала изданию бабушка британского наёмника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что свыше 190 мирных жителей погибли в Донецкой Народной Республике за период эскалации — 127 дней.