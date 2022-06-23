Сеул, , 11:26 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в афганских провинциях Хост и Пактика произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате природного катаклизма погибли не менее 1500 человек. Около 2000 человек пострадали.

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«Правительство Южной Кореи выражает глубокие соболезнования жителям Афганистана, потерявших близких в результате землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны», — заявили в МИД Южной Кореи.

Известно, что помощь будет оказана «в кратчайшие сроки» через международные организации.