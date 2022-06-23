Сеул, 23 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от сильного землетрясения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, на оказание помощи власти страны выделят $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в афганских провинциях Хост и Пактика произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате природного катаклизма погибли не менее 1500 человек. Около 2000 человек пострадали.

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«Правительство Южной Кореи выражает глубокие соболезнования жителям Афганистана, потерявших близких в результате землетрясения, произошедшего на юго-востоке страны», — заявили в МИД Южной Кореи.

Известно, что помощь будет оказана «в кратчайшие сроки» через международные организации.