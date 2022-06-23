Чита, 23 июня, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края 23 июня известило о проблемах с электроснабжением.

Pxhere.com Без электричества

По данным Регионального диспетчерского управления, отключения электроэнергии в ряде районов Забайкалья и Читы связаны со сбоями на Харанорской и Гусиноозерской ГРЭС. В энергосистеме Забайкальского края действием противоаварийной автоматики произошли отключения потребителей.

Специалисты работают над устранением аварии. Электроснабжение обещают восстановить в течение 1-1,5 часа. Все оборудование филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Читаэнерго», по информации предприятия, работает исправно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2012 года запуск блока №3 на Харанорской ГРЭС позволил стабилизировать ситуацию в энергосистеме Забайкальского края, часть которого осталась без электроэнергии в результате аварии на Гусиноозерской ГРЭС в Республике Бурятия и перегрузке сетевого оборудования.

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