Новосибирск, 23 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Объёмы экспорта из Новосибирской области в январе–марте 2022 года увеличились в 1,8 раза. Об этом на IX международном Сибирском транспортном форуме сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

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«Показатели говорят о том, что логистические цепочки постепенно перестраиваются, работа налаживается. Мы продолжаем искать решение таких проблем, как ограничения на российско-китайской границе в связи с COVID-19, ограничения на въезд в страны Европейского Союза для автотранспортных средств, ограниченная пропускная способность российских железнодорожных перевозок», − уточнил Решетников.

По его данным, основные направления экспортного роста — страны Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстан, Киргизия и ОАЭ.