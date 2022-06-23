Брюссель, , 11:37 — REGNUM Сербия мешает интеграции Западных Балкан в Евросоюз, отказываясь поддержать санкции ЕС против России. Об этом глава Косово Вьоса Османи заявила 23 июня на саммите руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан в Брюсселе.

Президент Косово Вьоса Османи President-ksgov.net

По её словам, те, кто действительно посвящён европейскому пути, должны двигаться вперёд. Но продвижения недостойны те, кто хочет одновременно идти и европейским путём, и путём Москвы.

«К сожалению, Сербия не показывает ни малейшего желания полностью согласоваться с ЕС по вопросу санкций против РФ. В этом вопросе, наряду с нанесением ущерба собственной европейской перспективе, они вредят остальному региону», — подчеркнула Османи.

Действия Сербии, добавила она, усиливают российское влияние в регионе, а это очень мешает европейскому будущему, долгосрочному миру и стабильности.

Саммит ЕС — Западные Балканы посвящён интеграции балканских стран в ЕС и вызовам, связанным со спецоперацией России на Украине.

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