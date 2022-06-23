Будапешт, , 11:21 — REGNUM Американская синхронистка Анита Альварес потеряла сознание в бассейне после исполнения технической программы, после чего её спасла тренер Андреа Фуэнтес, прыгнувшая за ней в воду. Об этом 23 июня сообщает агентство France Press.

Инцидент произошёл на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. Альварес опустилась на дно бассейна и не дышала. Фуэнтес прыгнула в воду и спасла свою подопечную.

«Это было очень страшно. Мне пришлось самой прыгнуть, потому что спасатели этого не сделали. Я испугалась, потому что увидела, что она не дышит, но сейчас она чувствует себя очень хорошо», — сказала Фуэнтес.

Спортсменку доставили на носилках в медицинский центр. Позже сборная США сообщила, что она чувствует себя хорошо.