Тбилиси, , 11:21 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и основанная им партия «Единое национальное движение» имеют связи ЛГБТ-движением Tbilisi Pride. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте.

Глава правительства прокомментировал беспорядки 5 июля 2021 года в Тбилиси при попытке провести гей-парад. По мнению, Гарибашвили акцию проводили якобы специально для провокации.

«Мы хорошо знаем, кто был организатором всего этого, — сказал премьер-министр. — За этим стоит Саакашвили и «Нацдвижение». Всё это ими поощрялось».

Гарибашвили также опроверг обвинения, будто правительство поощряло разгон ЛГБТ-активистов противниками пропаганды нетрадиционных ценностей. Он отметил, что тогда 30 человек попали под суд.

Напомним в Тбилиси 5 июля представители ЛГБТ-сообщества объявили о проведении гей-парада. Сторонники Грузинской православной церкви и другие противники пропаганды нетрадиционных ценностей вышли на акцию протеста, чтобы не допустить этого. Парад был сорван, начались беспорядки. Пострадали более 50 человек. Представители ЛГБТ-сообщества обвинили власти Грузии в бездействии и обратились в ЕСПЧ.

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