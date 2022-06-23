Москва, 23 июня, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Госдума до конца 2022 года может принять закон, запрещающий торговать животными через зоомагазины и птичьи рынки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Er.ru Владимир Бурматов

«Запрет торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины — это весьма серьезная норма. Рассматривать его будем в рамках осенней сессии», — сказал Бурматов.

Госдума в декабре 2021 года первом чтении приняла законопроект о специальных местах, где возможна продажа животных. Устанавливаются требования к местам, где осуществляется продажа животных, в том числе к зоомагазинам и так называемым птичьим рынкам. Устанавливать такие требования предлагается уполномоченному правительством РФ федеральному органу исполнительной власти.

Законопроект не касается сельскохозяйственных животных.