Москва, , 11:19 — REGNUM Будущий солист «Ласкового мая» родился 6 сентября 1973 года в семье Василия Клименко и Валентины Шатуновой в городе Кумертау Башкирской АССР.

Юрий Шатунов Скриншот видео на YouTube

Из-за прохладного отношения отца Юра получил фамилию матери, а когда ему исполнилось три года родители развелись. Затем мать второй раз вышла замуж, однако отчим Юры имел проблемы с алкоголем, из-за чего мальчик часто сбегал из дому. В 1984 году мать, в связи с обострившейся болезнью, перевела сына в школу-интернат № 2 в Кумертау и спустя два месяца скончалась от сердечной недостаточности.

В 1986 году Юра Шатунов перешёл в школу-интерната № 2 города Оренбурга и там познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, после чего началась история группы «Ласковый май».

В первый состав коллектива, помимо Шатунова и Кузнецова, входили Вячеслав Пономарёв (бас-гитара) и Сергей Серков (управление светомузыкой) и в период с 1986 по 1988 год группа с успехом играла дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита», создав свои самые известные песни: «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и «Тающий снег».

Затем в 1988 году менеджер группы «Мираж» Андрей Разин услышал записи «Ласкового мая» и связался с коллективом, из которого в 1989 году ушли Кузнецов и Пахомов, после чего его руководителем стал Разин.

Группа имела огромную всесоюзную популярность и иногда играла по восемь концертов в день и давала до 40 выступлений в месяц. За время существования коллектива в нем участвовало не менее десяти солистов. «Ласковый май» распался после ухода из него Шатунова в 1991 году.

После ухода из группы Шатунов уехал в Германию и получил образование звукорежиссёра и некоторое время не давал концертов, работая в студии, до 1992 года, когда он выступил на «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой.

Также затем певец записал ряд альбомов, ни один из которых не смог достичь популярности первых песен и альбомов «Ласкового мая». Был женат на Светлане Шатуновой, у него остались сын и дочь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» Юра Шатунов скончался в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.