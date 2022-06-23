Заречный, Пензенская область, , 11:19 — REGNUM Очередной жертвой телефонных мошенников стал 41-летний житель города Заречного Пензенской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам пострадавшего, ему на телефон позвонил якобы сотрудник банка. Он убедил собеседника в том, что мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранности накопления необходимо снять и перевести на другой «безопасный» счет. По указаниям мошенника мужчина снял с карты 349 тыс. рублей и через банкомат перевел деньги на 12 телефонных номеров. Затем с помощью мобильного приложения он перечислил еще 310 тыс. рублей со своих счетов на предоставленные злоумышленником реквизиты.

Когда горожанин понял, что его обманули, обратился в полицию.

ИА REGNUM напоминает, 38-летний житель Пензы поверил злоумышленнику и перевел ему все средства.

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