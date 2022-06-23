Москва, , 11:18 — REGNUM Существенную роль в «окончательном решении русского вопроса» сыграли братья Стругацкие, которые жаждали, чтобы Россия проиграла войну по типу того конфликта, что сейчас разворачивается на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.

Братья Стругацкие

Очень больше значение имела переписка одного из братьев Стругацких Бориса с Юрием Афанасьевым в понимании того, что стояло за развалом Советского Союза и последовавших за тем событий на территории постсоветского пространства и России, в частности.

«Юрий Афанасьев сказал, что Россия — это чудовищная страна и так далее, и тогда представитель семейства Стругацких сказал, Юрий, ты замечательно все говоришь, гениально, но только для того, чтобы это все реализовалось нужна война как между Хонти и Пандеей. Это «Обитаемый остров». Вот произойдет эта война, Россия ее проиграет как японскую и другую, и вот тогда мы возьмемся за дело всерьез, и русский вопрос будет решен окончательно», — рассказал Кургинян.

Как стало ясно уже сегодня, России навязали такую войну, воскресив все русофобские социокультурные коды в сознании определенной части украинского народа, и страшно мечтали, чтобы она была проиграна, подчеркнул политолог.