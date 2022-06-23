Москва, 23 июня 2022, 11:18 — REGNUM Существенную роль в «окончательном решении русского вопроса» сыграли братья Стругацкие, которые жаждали, чтобы Россия проиграла войну по типу того конфликта, что сейчас разворачивается на Украине, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Предназначение» на YouTube-канале движения.
Очень больше значение имела переписка одного из братьев Стругацких Бориса с Юрием Афанасьевым в понимании того, что стояло за развалом Советского Союза и последовавших за тем событий на территории постсоветского пространства и России, в частности.
Как стало ясно уже сегодня, России навязали такую войну, воскресив все русофобские социокультурные коды в сознании определенной части украинского народа, и страшно мечтали, чтобы она была проиграна, подчеркнул политолог.