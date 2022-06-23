Биробиджан, 23 июня, 2022, 11:27 — ИА Регнум. За пожароопасный период в 2022 году в Еврейской автономии зафиксировали 90 лесных пожаров площадью 32,8 тыс. Это более, чем в два раза меньше, чем в прошлом году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе правительства региона.

Лесной пожар

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Об обстановке в автономии губернатор Ростислав Гольдштейн доложил главе МЧС Александру Куренкову на видеоконференции. На ней также обсуждалась паводковая обстановка в регионах.

Глава Еврейской автономии отметил, что в регионе начинается строительство гидрозащитных сооружений в селе Ленинское и готовится проект по созданию дамб в населённых пунктах Квашнино, Кукелево, Новое и Дежнёво Ленинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Куренков с 22 июня находится с визитом в Якутии. Он анонсировал намерение улучшить ситуацию с лесными пожарами с помощью оптимизации картографических сведений.