Салехард, , 12:02 — REGNUM Масочный режим в Ямало-Ненецком автономном округе отменен. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Масочный режим Nso.ru

Из-за пандемии коронавируса масочный регион в ЯНАО ввели в мае 2020 года. Власти сняли требования носить маски в общественных местах, однако в медицинских учреждениях данная рекомендация остаётся в силе.

Согласно данным на 22 июня 2022, в регионе было зафиксировано 137 226 случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 1042 человека.

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